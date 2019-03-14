وقف سلسال الدم.. الداخلية تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين بديروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين -بدائرة مركز شرطة ديروط -في النزاع القائم بينهما، وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

يأتي ذلك إنفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.