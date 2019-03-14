"بعد سرقة 400 ألف جنيه".. ضبط 6 موظفين ببريد أسيوط اختلسوا حسابات المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت شرطة البريد، في ضبط 6 موظفين بأحد مكاتب البريد بمحافظة أسيوط، لقيامهم باختلاس آلاف الجنيهات من حسابات المواطنين.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث تورط 6 موظفين بأحد مكاتب البريد التابع لمنطقة بريد أسيوط، في جرائم اختلاس مبالغ مالية من حسابات التوفير وحسابات المعاشات.

وكشفت التحقيقات أن وكيل مكتب البريد مقيم بالبداري أسيوط اختلس 81536 جينهاً من حسابات عملاء التوفير بالمكتب محل عمله، واختلس معاون مكتب البريد – ومقيم بالبدارى أسيوط مبلغ 23801 جينهاً من حسابات عملاء التوفير بالمكتب محل عمله، فيما اختلس معاون مكتب البريد – ومقيمة بالبداري أسيوط مبلغ مالي قدره 129970جينهاً من حسابات عملاء التوفير بالمكتب محل عملها .

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وأكدت التحقيقات أن "حسين.ع"، 59 سنة، وكيل مكتب البريد، اختلس مبلغ مالي قدره 81536 جينهاً، من حسابات عملاء التوفير بالمكتب محل عمله، واختلست "ثروت.س"، 44 سنة، معاون مكتب البريد، مبلغ مالي قدره 23801 جينهاً، وقامت "هناء.أ"، سنة، معاون مكتب البريد، باختلاس مبلغ 129970جينهاً من حسابات عملاء التوفير بالمكتب محل عملها، وقام "أحمد.ه"، 56 سنة، معاون مكتب البريد، باختلاس مبلغ 11930 جينهاً من حسابات عملاء التوفير بالمكتب محل عمله، وقام "محمد.ح"، 59 سنة، معاون مكتب البريد، باختلاس 1400 جينهاً، وذلك عن طريق قيامهم بتحرير إيصالات سحب بالمبالغ وتزوير توقيع العملاء دون علمهم والاستيلاء على المبالغ المالية لأنفسهم دون وجه حق.

واختلست "ليلى.ع"، 43 سنة، – معاون مكتب بريد سابقاً، باختلاس 1473جينهاً عن طريق صرف معاشات المتوفيين للغير.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع وقاموا بسداد المبالغ المالية المستولى عليها عدا المتهمتان الثالثة والسادسة" قاما بسداد جزء من المبلغ المستولى عليه وأبدتا استعدادهما لسداد باقي المبالغ المختلسة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.