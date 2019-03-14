أخبار مصر | إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية مع استمرار غلق ميناء الغردقة البحري والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وتم إغلاق موانئ الغردقة وشرم الشيخ، لسوء الأحوال الجوية وإعادة فتح موانئ السويس.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق موانئ الغردقة وشرم الشيخ نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح حيث تتراوح شدة الرياح بميناء الغردقة ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الاموج ما بين 2-3 امتار والضغط 1016 مللى بار وقوة البحر 5 درجة.



بينما تتراوح شدة الرياح بميناء شرم الشيخ ما بين 20-28عقدة شمالية غربية وارتفاع الامواج ما بين 3-4 متر والضغط 1009 مللى بار والرؤية ضعيفة بحد أقصى 6 كيلومتر وحالة البحر مضطربة وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.