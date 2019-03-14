أخبار مصر | إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم إغلاق موانئ الغردقة وشرم الشيخ، لسوء الأحوال الجوية وإعادة فتح موانئ السويس.
وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق موانئ الغردقة وشرم الشيخ نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح حيث تتراوح شدة الرياح بميناء الغردقة ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الاموج ما بين 2-3 امتار والضغط 1016 مللى بار وقوة البحر 5 درجة.
بينما تتراوح شدة الرياح بميناء شرم الشيخ ما بين 20-28عقدة شمالية غربية وارتفاع الامواج ما بين 3-4 متر والضغط 1009 مللى بار والرؤية ضعيفة بحد أقصى 6 كيلومتر وحالة البحر مضطربة وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
كما أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (18) سفينة وتم تداول (457) شاحنة بضائع و(61) سيارة حيث شملت حركة الواردات (241) شاحنة و(31) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (216) شاحنة بضائع و(30) سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهى محبة، الحرية، نما اكسبريس ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين Twin Luk وبوسيدون اكسبريس ومغادرة العبارة محبة كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينة بريدج فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر ثلاث سفن وهى ايلة، بريدج، سينا.