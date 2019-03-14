أخبار مصر | متحدث البرلمان يشيد بالوفد الحقوقي المصري المشارك باجتماعات الدورة ٤٠

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان يشيد بالوفد الحقوقي المصري المشارك باجتماعات الدورة ٤٠ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، بكفاءة أعضاء الوفد الحقوقى المصرى الذى شارك فى اجتماعات الدورة الـ40 لأعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ونجاحهم فى إفشال مخططات الجماعة الإرهابية.

وقال "حسب الله"، إن الوفد المصرى كشف حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية ووجها القبيح والأكاذيب والسموم التى تبثها ضد مصر وشعبها، مؤكدا ان جميع أعضاء الوفد نجحوا فى توصيل رسالة عاجلة وواضحة وبشكل قوى وقاطع للعالم أجمع حول توضيح حقيقة الدول الراعية للإرهاب وانه لابد ان يكون هناك موقف حيال هذه الدول.

وأعلن "حسب الله"، رفضه وبشكل قاطع لبعض الادعاءات والمزاعم المرسلة في بيانات بعض الدول الأوروبية والتي استندت إلى تقارير غير مهنية افتقدت قدرا كبيرا من المصداقية وأن ما تم الإدعاء به فيما يسمى بالاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو الإختفاء القسري أمور ليست لها اى وجود في مصر ولا يحدث تطبيق لأي عقوبة سواء بالإعدام أو ما دون ذلك إلا من خلال تطبيق القانون المصري وفي ظل قضاء عادل مستقل ولا يحتجز أي شخص إلا إذا انتهك القانون أو ارتكب جريمة، معربا عن ثقته الكاملة في عزم وارادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وفي القيادة السياسية التي قدمت ومازالت تقدم العديد من الجهود من أجل تحسين مناخ حقوق الإنسان في مصر ويأتي على رأسها الحق في العيش الكريم الصحي الآمن في ظل كفالة الحرية للجميع بما يتطابق مع القانون والقيم المصرية.