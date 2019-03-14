أخبار مصر | مميش: نعد القيادة السياسية والشعب بدفع عجلة التنمية بمنطقة قناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مميش: نعد القيادة السياسية والشعب بدفع عجلة التنمية بمنطقة قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن زيارة رئيس الوزراء اليوم للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، زيارة هامة جدا، خيث أنه لم يدخر جهدا للنهوض بكافة القطاعات، ومن المقرر أيضا أن يلتقي عددا من المطورين والمستثمرين.

وأضاف "مميش" خلال كلمته اليوم في بداية زياوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن منطقة قناة السويس منطقة صاعدة وواعدة حيث يمر بها أهم ممر ملاحي في العالم، والذي يعبر من خلاله ما بين ١٨ إلى ٢٠ ألف سفينة سنويا وهي منطقة صاعدة واعدة ونعمل من أجل رخاء الشعب المصري العظيم.

Advertisements

وتابع مميش: نعد القيادة السياسية والشعب بدفع عجلة التنمية بمنطقة قناة السويس إلى الأمام والاعتماد على الاستثمار، وها هو قانون الاستثمار الجديد يأتي بثماره وسيكون اليوم مرور رئيس الوزراء للمشروعات وتفقد البنية التحتية للمنطقة والاستماع الى توجيهاته من أجل الوصول إلى النجاح.

وأكد "مميش" أن هذه هي توجيهات القيادة السياسية والتي تعمل لدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام ونجاح مصر ونجاح شعبها.

وحضر الجلسة وزراء الاستثمار والإسكان والتخطيط والنقل وعدد من المطورين الصناعيين ومنهم رجل الأعمال محمد أبو العنيين.