أخبار مصر | رئيس الوزراء يتسلم درع هيئة قناة السويس من "مميش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتسلم درع هيئة قناة السويس من "مميش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء درع هيئة قناة السويس من الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة.

وقال مميش خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لزيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية إن الحكومة تبذل أكبر جهد لإعادة بناء البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأشار إلى أن قناة السويس تعمل لدفع عجلة الاقتصاد المصري وجذب الاستثمار بسبب موقعها الجغرافي الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.