أخبار مصر | رئيس الوزراء يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الى مقر هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة.

ورافق رئيس الوزراء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الإداري والمتابعة، الفريق كامل الوزير وزير النقل، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ السويس.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا مع المطورين الصناعيين بالهيئة.

وسيعرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عرضا تقديميا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة المنطقة الجنوبية واللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية.