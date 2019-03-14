أخبار مصر | الأكاديمية العربية للعلوم تحتفل بـ 219 خريجا من 5 دول بحضور "العصار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكاديمية العربية للعلوم تحتفل بـ 219 خريجا من 5 دول بحضور "العصار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أمس الأربعاء، بتخريج ٢١٩خريجا من كليات الهندسة والتكنولوجيا، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات،واللغة والاعلام -فرع القاهرة-.وينتمى الخريجين الى جنسيات 5 دول هى مصر،سوريا،العراق، فلسطين،ليبيا.

حضر الحفل وزير الانتاج الحربى اللواء الدكتور محمد سعيد العصار، والاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والدكتورة لبنى شريف نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشوؤن الطلاب، والدكتور خالد على شحاته عميد كليه الهندسة والتكنولوجيا، الدكتور محمد عبد الفتاح عميد كليه الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات،و الدكتورة عزه هيكل عميد كليه اللغه والاعلام.

القى الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، كلمه هنأ فيها الخريجين واسرهم وشكر اعضاء هيءه التدريس ورحب باللواء الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى واعضاء السلك الدبلوماسى.

والقى اللواء "محمد العصار" وزير الانتاج الحربي كلمة شكر خلالها الدكتور اسماعيل عبد الغفار على دعوته الكريمة، وعبر عن سعادته بحضور هذا الحفل، كما قام بتهنئة اولياء الامور واسر الخريجين مشيرا الي ان الأكاديمية شهدت تطورا كبيرا فى عهد الدكتور اسماعيل عبد الغفار.

ووصف العصار الأكاديميه ب "الصرح العربى العظيم" وتقدم بخالص الشكر لاحمد ابو الغيط امين جامعه الدول العربية على اسهاماته.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ان الاكاديميه هى احد بيوت الخبرة العربية وهى نموذج مشرق للعمل العربي المشترك.

وأضاف أن الاكاديميه تعد واحده من افضل الجامعات على المستوى الاقليمى ولها سمعه دوليه فى كثير من دول العالم.

وأشار الي ان الأكاديمية حققت قفزة فى ترتيبها بين جامعات دول العالم لتحتل المرتبه ٢٤٥٥ بعد ان كانت فى المرتبه ٥٥٤٨ عام ٢٠١١ طبقا للتصنيف العالمى للجامعات webometric والذى يضم اكثر من ٢٥٠٠٠ جامعه على مستوى العالم.

Advertisements

كما أقامت الاكاديميه العربية للعلوم والتكنولوجيا، الثلاثاء الماضي، احتفالا بتخريج 239 خريجا من كليات الإدارة والتكنولوجيا والنقل الدولى واللوجستيات -فرع القاهرة-.

وينتمي الخريجين الى جنسيات 7 دول هى: مصر،سوريا،العراق،فلسطين،ليبيا،نيجيريا واليمن.

وأقيم الحفل بحضور الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الاكاديميه، الدكتور خالد جابر السقطى عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات، الدكتور طارق حسن عابدين عميد كليه الادارة والتكنولوجيا فرع مصر الجديدة، الدكتور احمد فؤاد حسب الله عميد كليه الادارة والتكنولوجيا والدكتورة لبنى شريف نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب.

والقى الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار رءيس الاكاديمية،كلمه هنا فيها الخريجين واسرهم بيوم التخرج، وتوجه بالشكر للسادة اعضاء هيئة التدريس، ورحب باعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.

واعرب عبد الغفار: عن خالص سعادته بالتواجد بين الخريجين وأسرهم في لحظة جنى ثمار جهدهم واجتهادهم طيلة فترة دراستهم.

قال عبد الغفار: إن الأكاديمية هى احد بيوت الخبره العربية فضلا عن كونها نموذج مشرق للعمل العربي المشترك.

واضاف ان الأكاديمية حققت قفزة فى ترتيبها بين جامعات دول العالم وفقا للتصنيف العالمى للجامعات webometric والذى يضم اكثر من ٢٥٠٠٠ جامعة على مستوى العالم.

ودعا رئيس الأكاديمية الخريجين الي الاخلاص في العمل والتعامل بكفاءه والابداع في سبيل تحقيق المزيد من النجاحات من خلال مواصلة التعلم لصقل قدراتهم العلمية ومواجهة تحديات الحياة العملية بكل قوة وشجاعة.

وأكد عبد الغفّار ان الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحتل مكانه متميزة آكاديميا وعلميآ وبحثيآ علي المستوي المحلي والاقليمي وتفخر كل عام بتخريج دفعات جديده من ابنائها.