أخبار مصر | جدول زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدد من المطورين الصناعيين بهيئة قناة السويس في العين السخنة على هامش زيارته للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الإداري والمتابعة، الفريق كامل الوزير وزير النقل، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ السويس.

وفي نهاية الجولة يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا للحديث عن تفاصيل الجولة.

ومن المقرر أيضا أن يقدم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عرضا تقديميا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة المنطقة الجنوبية واللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية.