مصر | إصابة 4 شرطيين من "الحماية المدنية" خلال إطفاء حريق مصنع زيوت بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 4 شرطيين من "الحماية المدنية" خلال إطفاء حريق مصنع زيوت بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 4 شرطيين من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة خلال عملية إطفاء مصنع زيوت بأكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، باندلاع النيران بأحد النيران بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية الأولي.

وعلى الفور انتقل مدير الحماية المدنية بالجيزة، العميد خالد المراكبي والعقيد علاء خلوصي، وصحبتهم 15 سيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، ونجح رجال الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق.

وأسفر عن الحريق إصابة 4 من رجال الحماية المدنية، ما بين حروق وسحجات بالجسم، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وحالتهم الصحية مستقرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار، اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

"علاقة آثمة" و"جثة في جوال".. اعترافات المتهمين بقتل فتاة قاصر بإمبابة



" لفينا الجثة في بطانية، ووضعناها داخل جوال، وكنا هنرميها تحت كوبري الساحل، علشان محدش يكشفنا، لكن أفراد الشرطة قبضوا علينا واحنا بنرمي الجوال".. بتلك الكلمات إعترف الشابين المتهمين بتعذيب فتاة قاصر حتي الموت، ومحاولة التخلص من جثتها، بجريمتهما أمام رجال مباحث قسم شرطة إمبابة.

وأوضحت التحقيقات أن أفراد شرطة من قوة قسم شرطة إمبابة، شاهدا شابين بحوزتهما جوال بمحيط كوبري الساحل، وإشتبها فيهما وبمراقبتهما عن بعد تبين لهما إلقاء الشابين الجوال ومحاولة هروبهما إلا أنهما طاردهما وتمكنا من القبض عليهما وتبين وجود جثة فتاه قاصر داخل الجوال، وتم اقتياد المتهمين لقسم شرطة إمبابة.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن مفاجأت جديدة حول واقعة شروع شابين في إلقاء جثة فتاه من أعلى كوبري الساحل، وتبين أن المجني عليها تدعي فرح. م، 16 سنة، ولا يوجد لها محل إقامة بعد إنفصال والديها.

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وأضافت التحريات أنها كانت على علاقة غير شرعية بالشابين احداهما عمره 17 سنة، والاخر 20 سنة، وسرقت الهاتف المحمول الخاص باحداهما حال تواجدها معهما.

وواصلت التحريات أنهما بعد اكتشافهما سرقة الهاتف المحمول، قاما بخطفها وتوثيقها والتعدي عليها بالضرب حتي أدلت عن مكان تصريفها الهاتف، واستمرا في التعدي عليها بالضرب حتي فارقت الحياه، وقررا إلقاء جثتها من أعلى كوبري الساحل للتخلص منها.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على شابين لشروعهما في إلقاء جثة فتاة من أعلى كوبري الساحل، بمنطقة إمبابة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، مفاده انه حال مرور دورية أمنية بدائرة قسم شرطة إمبابة لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع، شوهد شابين حال شروعهما في إلقاء جثة فتاة من أعلى كوبري الساحل، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهما، ونقل الجثة للمشرحة، وتبين وجود أثار كدمات وتعذيب بالحصة.

وتوصلت تحريات المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، إلى أن شابين في العقد الثالث من عمرهما، فاما بخطف فتاة لا يتجاوز عمرها الـ 16 عاما، والتعدي عليها بالضرب، وتعذيبها، لاتهامها بسرقة هاتف أحدهما، وحال تعذيبها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، وشرعا الشابين في القائها من أعلى كوبري الساحل للتخلص من جثتها.

ونفى مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله حول مصرعها إثر إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، موضحًا أن معاينة الجثة بينت تعرضها للتعذيب، لوجود أثار كدمات وسحجات متفرقة بجسدها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.