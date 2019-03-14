مصر | ضبط 6 موظفين ببريد أسيوط لاختلاسهم مبالغ مالية من حسابات المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 موظفين ببريد أسيوط لاختلاسهم مبالغ مالية من حسابات المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مباحث النقل والمواصلات برئاسة اللواء مصطفى الرزاز مدير الإدارة، القبض على 6 موظفين بأحد مكاتب البريد بأسيوط لقيامهم باختلاس مبالغ مالية من حسابات المواطنين.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تورط ( 6 موظفين بأحد مكاتب البريد التابع لمنطقة بريد أسيوط) في جرائم اختلاس مبالغ مالية من حسابات التوفير وحسابات المعاشات؛ وذلك عن طريق قيامهم بتحرير إيصالات سحب بالمبالغ وتزوير توقيع العملاء دون علمهم والاستيلاء على المبالغ المالية لأنفسهم دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع وقاموا بسداد المبالغ المالية المستولى عليها عدا المتهمتان ( الثالثة والسادسة )، قامتا بسداد جزء من المبلغ المستولى عليه وأبدتا استعدادهما لسداد باقي المبالغ المختلسة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.