مصر | ضبط عامل استولى على أموال راغبي العمل في الخارج بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عامل استولى على أموال راغبي العمل في الخارج بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، عاملا بالدقهلية لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغا من ثلاث مواطنين بقيام "محمد.ع.أ"، "عامل"- مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية؛ بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية إجماليها (45,000 خمسة وأربعون ألف جنيه) بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، ولم يلتزم بذلك وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها من المُبلغين.

وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.