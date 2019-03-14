مصر | بلاغ يتهم "نادر فرجاني" بإهانة القضاء وأعضاء النيابة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم "نادر فرجاني" بإهانة القضاء وأعضاء النيابة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 2694 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه نادر فرجاني مدير مركز المشكاة للبحث والتدريب بإهانة القضاء وأعضاء النيابة العامة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ).

وأوضح، أن فرجاني كتب تدوينة بمثابة إهانة وسب وقذف في حق الهيئة القضائية واعضاء النيابة العامة، وهو ما دأب عليه فرجاني خلال الفترة الأخيرة من توجيه عبارات السباب في حق مؤسسات الدولة.

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وأضاف محمود أن فرجاني ومن خلال صفحته الرسمية أصبحت تصريحاته وتدويناته التي يوجه فيها إهانات وشتائم للدولة المصرية ومؤسساتها، مادة يومية على القنوات الداعمة والراعية للإرهاب وتقوم بنشرها، بغرض نشر الفوضى والاضطرابات وزعزعة الأمن القومي المصري.

وتابع محمود في بلاغه أن فرجاني وهو مدير أحد مراكز التنمية البشرية، على اتصال دائم بجماعة الإخوان الارهابية وقياداتها الهاربة للخارج ، وأنه يتلقى عبر مركزه تمويلات مشبوهه للإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة القضاء ، وهو مايعد تشاركا مع جماعة ارهابية لتحقيق اغراضها الاجرامية ، لتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والاخلال من هيبة القضاء المصري، وهى الامور المؤثمة قانونا بموجب نص المادتين 133 و 184 من قانون العقوبات المصري.

وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع الجريمة التي ارتكبها نادر فرجاني في حق مؤسسة القضاء ، واصدار أمر ضبط وإحضار لنادر فرجانى مدير مركز المشكاة للبحث والتدريب ، ووضع اسمه على قوائم الممنوعيين من السفر لحين الانتهاء معه في الاتهامات الموجهه إليه ، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.