مصر | حفظ التحقيقات في واقعة انتحار عامل من الطابق الثالث بسبب خلافات زوجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيقات في واقعة انتحار عامل من الطابق الثالث بسبب خلافات زوجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر القديمة، بحفظ التحقيقات في انتحار عامل بإلقاء نفسه من الطابق الثالث من عقار سكنه.



واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان من جيران المنتحر، حيث تبين أنه عامل باليومية في "المحارة"، وعانى مؤخرًا من خلافات مع زوجته بسبب ضيق الحال، وصعوبة ظروفه المادية نتيجة طبيعة عمله.



وقالت زوجة المجني عليه إنها تسكن في منطقة مصر القديمة منذ أن تزوجت، ولكن زوجها دائم المرض ويضطر للعمل بسبب توفير "لقمة العيش"، ولديهم ابنتان، وعمله غير مستقر حيث يعمل باليومية، ولا يوجد عائل للعائلة غيره.



وأضافت أنه في الفترة الأخيرة بدأ يفتعل المشاجرات في كل شيء ودائم التعدي عليها بالضرب، ويوم الواقعة تشاجرا بسبب مصروف البيت وخلافات متراكمة، فأخبرها بأنه قرر الارتياح من المشاكل، وألقى بنفسه من شرفة الشقة بالطابق الثالث، ولقى مصرعه.

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وتبين من مناظرة جثمان المتوفي أنه شاب في نهاية العقد الرابع من العمر، وهناك كسور وخروج جزء من عظم اليد نتيجة السقوط، كما تبين وجود كسور في أنحاء مختلفة من الجسم، وإصابات في الرأس، يرجح أنها سبب الوفاة، وحتى الآن لا يشتبه في وفاته جنائيًا.



وكان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد بسقوط شاب من الطابق الثالث، ولقي مصرعه في الحال، قبل نقله إلى المستشفى لإسعافه.



وعلى الفور انتقل فريق من القسم، وتم فحص الجثة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت نقل الجثة للتشريح.