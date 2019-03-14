مصر | "الداخلية" تنعش خزانة الدولة بـ47 مليون جنيه خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تنعش خزانة الدولة بـ47 مليون جنيه خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 47 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي خلال أسبوع.

وكانت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مباحث الكهرباء والتهرب الضريبي والنقل والمواصلات، شنت حملات مكبرة أسفرت جهودها خلال أسبوع عن ضبط (67010) قضايا في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (46,358,954).

وكما ضبطت (1068) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (129) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (70) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، وضبط (234) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (27) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، (65) قضية فى مجال الجمارك ، (162) حالة تحرى مدين ولجان فحص وتم التصالح فى (210) قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها (1,261,869 مليون جنيه ).

وضبطت (2,651) قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط (7) تشكيلات عصابية.