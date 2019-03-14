مصر | "الداخلية" تضبط 2454 قضية تنقيب عن الآثار و1073 تاجر مخدرات خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تضبط 2454 قضية تنقيب عن الآثار و1073 تاجر مخدرات خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات مكبرة على مدار الأسبوع الماضي، لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة والمخالفات التموينية وإزالة التعديات.

وأسفرت الجهود عن ضبط (970) قضية اتجار في المواد المخدرة ضمت (1073) متهما و6381 قضية تموينية متنوعة بمضبوطات بلغت (291687 لتر) ، (1412,307 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة من بينها ضبط "444" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت "311,003 طن" ، وكذا "148" قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "118,510 طن").

وكما أسفرت جهود مباحث الاموال العامة برئاسة اللواء ابراهيم الديب مساعد وزيرالداخلية ، عن ضبط (10) قضايا متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "إتجار فى النقد الأجنبى - توظيف أموال- إختلاس وإستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع " بقيمة بلغت ( 9,469,259 جنيه مصرى - 2,000 عملات أجنبية مختلفة ).

Advertisements

وفى سياق اخر تمكنت شرطة البيئة والمسطحات ، من ضبط (1652) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، (1055) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (450) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، (268) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (117) فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين تنفيذ إزالة (249) حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين (930) لنش وباخرة سياحية.

فى مجال أمن الموانئ : ضبط (80) قضية تهريب ، (753) قضية متنوعة بقطاع أمن الموانى.

فى مجال الأمن السياحى :ضبط (2454) قضية ومخالفة فى مجال ( الحفر والتنقيب عن الآثار ، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية )، إزالة (313) حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.