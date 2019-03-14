مصر | النيابة تحقق في واقعة إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالبساتين.. والسبب "التحرش بفتاة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق في واقعة إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالبساتين.. والسبب "التحرش بفتاة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة البساتين الجزئية، التحقيقات في إصابة 4 أشخاص بجروح قطعية، في مشاجرة بسبب التحرش بفتاة في منطقة عرب المعادي.



وتلقى المقدم علي فيصل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين الأهالي بمنطقة ميدان أبو عبده في عرب المعادي.



وانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائدين أحمد مختار، وأحمد مصلح، معاوني مباحث القسم، والملازم أول محمد عطية معاون الضبط وتم السيطرة على المشاجرة.



وتبين أن المشاجرة نشبت بين الأهالي بسبب معاكسة فتاة، نتج عنها إصابة عدد من الشباب بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم.



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من السيطرة على المشاجرة وضبط المتسببين في الواقعة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.