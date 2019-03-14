مصر | "الأمن العام" يستهدف 72 بؤرة إجرامية ويضبط 610 متهمين

استهدف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير للقطاع، (72) بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، والشرقية" خلال أسبوع حيث تم ضبط (610 متهمين) في حملات أسفرت عن الآتي:

ضبط (12) قطعة سلاح ناري.

ضبط (19) قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (11,300 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 980 جرام لمخدر الحشيش - 2,935 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

تنفيذ (3966) حكم قضائى متنوع.

تأمين تنفيذ (37) قرار إزالة .

ضبط (1245) قضية متنوعة.

ضبط (742) قطعة سلاح ناري عبارة عن ( 73 بندقية آلية – 143 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" – 89 طبنجة – 437 فرد محلي الصنع – 1747 طلقة مختلفة الأعيرة – 1336 قطعة سلاح أبيض).

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها ( فرد محلى – 18 طلقة مختلفة الأعيرة النارية – أدوات وأجزاء التصنيع.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

"شروق".. قصة الطفلة التي حررها "الأمن العام" من براثن خاطفيها

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في بني سويف، من ضبط مرتكبي واقعة خطف طفلة ببني سويف ومساومة أهليتها على مبلغ مالي.

وتبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بني سويف من المدعو "محمد. ع. أ"، بغياب نجلته الطفلة "شروق" من أمام منزله بذات الدائرة وأدلى بأوصافها، وتلقيه مكالمة هاتفية من سيدة مجهولة على هاتفه المحمول طلبت منه مبلغ ( مائتي ألف جنيه ) مقابل إعادة نجلته إليه.

وأسفرت جهود فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من: "عبدالرحمن.م.ع"، سن 24 "عامل" مُقيم بدائرة مركز شرطة الفشن، و"محمود.م.خ"، سن 19، عامل، ومُقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول بمحل إقامته، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في مساومة أهلية المجني عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة الخطف بالاشتراك مع المتهم الثاني والتي تربطه به علاقة صداقة، حيث اتفقا سوياً على اختطاف الطفلة المجني عليها لكون والدها يعمل بإحدى الدول العربية، وقام المتهم الأول باستئجار شقة بدائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة، لإخفاء المجني عليها عقب اختطافها لطلب الفدية، وتمكنا من اختطافها حال تواجدها بأحد شوارع القرية محل سكنها وتوجها بها للشقة المُشار إليها.

وبإرشاد المتهم الأول تم ضبط المتهم الثاني وبرفقته الطفلة المختطفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.