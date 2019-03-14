طلب برلماني لمناقشة سياسة الحكومة في التصدي للشائعات

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مواقع التواصل الاجتماعي

تقدم يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة في التصدى للشائعات التي انتشرت بكثرة مؤخرا، لدرجة أن كل حدث أو واقعة يتم اختلاق أكاذيب وشائعات بشأنها لا هدف منها سوى نشر اليأس والإحباط بين المواطنين، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار الكثير من الشائعات جميعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك يعود لوجود لجان إلكترونية مهمتها الأساسية نشر هذه الشائعات بين المواطنين خاصة صغار السن، وتستغل هذه اللجان حماس الشباب وينشرون الشائعات بينهم ليصابوا بالاحباط.

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وطالب المغازي، في بيان له، اليوم الأربعاء، بالتوعية من بعض الصفحات التي تنشر الشائعات، إذ أن هناك اتجاه فى الآونة الأخيرة لاستغلال الصفحات التى تحظى بأكبر عدد من المتابعين وغالبا تكون صفحات رياضية ومنوعات وفنية، ويتم نشر بعض الشائعات عليها وتقوم بعض عناصر هذه اللجان بعمل "شير" لها وتداولها عبر هذه الصفحات،