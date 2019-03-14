انت الان تتابع «المحافظين» يتدخل لحل مشكلات قطاع «التمريض».. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة ارشيفية

ينظم قطاع الشباب بحزب المحافظين، اليوم، جلسة استماع بعنوان «التمريض.. المشكلات وآفاق الحل»، بحضور عدد من الممرضين بالقطاع العام والخاص؛ لمناقشة أهم المشكلات التى تواجههم وطرق حلها. وقال المهندس أحمد النجدى، القيادى بقطاع الشباب والرياضة بحزب المحافظين، إن الحزب بصدد عمل ورقة سياسات لحل مشكلات قطاع التمريض المتأزمة منذ فترة؛ لذا كان لا بد من عقد جلسات استماع تشارك فيها كل الأطراف المعنية بالأمر داخل مقر الحزب الرئيسى، تبدأ أول جلسة منها اليوم الخميس.

وأشار إلى ضرورة مشاركة كل الأطراف، من ممرضين وأهالى المرضى والجهات الإدارية المنظمة للعلاقة بينهم، فى جلسات الاستماع؛ للتحاور من أجل الوقوف على أهم المشكلات والعمل على حلها. وفور انتهاء الجلسات، وعددها 4، سيتم الخروج بتوصيات تعدها لجنة الصياغة بالحزب، وهى لجنة متخصصة. وتابع: «سيتم الاستماع إلى

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