انت الان تتابع السيسي يوافق على قرض بـ200 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بالموافقة على اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبالغ قيمته 200 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 22 مايو الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الخميس، تفاصيل القرار الذى تضمن تصديق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، في 26 يونيه الماضي، بجانب قرار تصديق وزارة الخارجية والذي حمل رقم 5 لسنة 2019.

وأصدر السيسي، يوم الإثنين الماضي، قرارا جمهوريا رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو الكامل" بين حكومة جمهورية مصر العبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي والموقع بتاريخ 9 ديسمبر 2018، وذلك مع المتحفظ بشرط التصديق، ونشر

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