انت الان تتابع استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بوغاز الإسكندرية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق "بوغازي" الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني على التوالي، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وزيادة سرعة الرياح، فضلا عن ارتفاع الأمواج. قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، رضا الغندور، في تصريحات له اليوم الخميس، إنه تقرر إغلاق "البوغازين" منعًا لاصطدام البواخر والسفن بعضها ببعض أو بأرصفة الميناء، ولسلامة الملاحة البحرية، مؤكدا انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات وقطارات البضائع.

ووجه رئيس الهيئة اللواء بحري مدحت عطية، مركز عمليات الميناء وإدارتي الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر، وتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها على مدار الساعة؛ وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة، وبمنطقة المخطافين الداخلي والخارجي لميناء

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