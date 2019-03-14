شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، زيارة تفقدية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، يرافقة كل من الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ووزراء النقل، المهندس كامل الوزير، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، والاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، ومحافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، عددًا من المطورين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما يقدم الفريق مهاب مميش عرضًا شاملا توضيحيًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويستكمل العرض كل من اللواء محمد شعبان، نائب رئيس هيئة قناة السويس للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد براية، نائب رئيس هيئة قناة السويس للمنطقة الشمالية.
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