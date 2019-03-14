شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الجمعة، طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

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وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

وفيما يلي درجات الحرارة

الصغرى العظمى

القاهرة 13 23

شبين الكوم 13 22

طنطا 12 22

دمنهور 11 20

الإسكندرية 11 21

بلطيم 12 21

مطروح 12 18

السلوم 10 19

سيوة 10 20

بورسعيد 15 23

دمياط 14 22

الزقازيق 12 22

الإسماعيلية 12 24

السويس 13 23

العريش 11 23

رفح 09 22

رأس سدر 14 22

نخل 11 21

نويبع 17 22

طابا 15 21

كاترين 04 15

الطور 16 23

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 18 24

مرسى علم 17 24

الفيوم 11 23

بنى سويف 11 23

المنيا 10 24

أسيوط 09 24

سوهاج 11 25

قنا 13 25

الأقصر 14 25

أسوان 16 26

أبوسمبل 14 25

الوادى الجديد 13 25

شلاتين 17 26

ابو رماد 15 26

راس حدربة 15 26

حلايب 16 24