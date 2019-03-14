شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار التعليمي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح الخميس، بزيارة مفاجئة لمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق للوقوف على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى، والتأكد من التزام الأطباء وطاقم التمريض بنوبتجيات العمل المحددة لهم لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية.

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وتجول «غراب» داخل أقسام «الكبد والجهاز الهضمي والمناظير – وحدة علاج الفيروسات الكبدية – وحدة الغسيل الكلوي»، واطمأن على انتظام سير العمل بها، واطلع على سجل الحضور والانصراف والنوبتجيات الصباحية والمسائية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيال غير الملتزمين.

واطمأن محافظ الشرقية على الحالة الصحية والعلاجية للمرضى بالمستشفى واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم، مشدداً على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وشدد على إدارة المستشفى بضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة في وحدة الغسيل الكلوي للحفاظ على أرواح المواطنين، وكذلك حسن استقبال المواطنين بوحدة الفيروسات الكبدية بالمستشفى وصرف العلاج لهم بالمجان للقضاء على فيروس سي والمساهمة في نجاح المبادرة الرئاسية للوصول لمجتمع صحي خالٍ من الأمراض قادر على العمل والبناء.

محافظ الشرقية يزور مستشفي الأحرار

محافظ الشرقية يزور مستشفي الأحرار

محافظ الشرقية يزور مستشفي الأحرار