شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موانئ البحر الأحمر يبحث مع شركة يونانية الترويج عالميًا للخطوط الملاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مندوبي الشركة اليونانية Kalimbassieris Maritime للتعرف على أعمال التطوير بموانئ الهيئة والمشروعات المطروحة بنظام الاستثمار وكيفية الترويج لها عالميا، وكذلك بحث أوجه التعاون بالمجالات الملاحية المختلفة وكيفية جذب خطوط ملاحية جديدة للعمل بموانئ الهيئة . استعرض «صالح» مشروعات التطوير بموانئ الهيئة، وما تم انجازه من أعمال تطوير للموانئ خلال الفترة الماضية والمشروعات المطروحة وفرص الاستثمار بها، كما قام بالرد على كافة استفسارات الوفد حول التسهيلات والتيسيرات المتاحة للاستثمار بالموانئ المصرية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس موانئ البحر الأحمر يبحث مع شركة يونانية الترويج عالميًا للخطوط الملاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.