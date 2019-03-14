"اتصالات النواب" تتفقد القرية الذكية وشركات الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وصل وفد برلماني من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الخميس، إلى القرية الذكية؛ ضمن زيارات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.

ومن المقرر، أن يستهل الوفد البرلماني زيارته إلى القرية الذكية، بعقد لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، لمناقشة القضايا والملفات المهمة في القطاع والتشريعات المزمع مناقشتها في هذا الشأن.

وتشهد الزيارة، تفقد موقع شركات الاتصالات المختلفة.

وفي ختام الزيارة البرلمانية، تتفقد اللجنة الهيئة القومية للبريد للاطلاع على خططتها لتطوير البريد الفترة القادمة.

ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب أحمد بدوي، كلًا من النواب: أحمد زيدان، جون طلعت، يوسف الصاوي، وأحمد البعلي، بالإضافة إلى مستشاري اللجنة.

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