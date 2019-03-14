تعيين مستشار جديد لوزيرة الصحة لـ"الطب الطبيعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور محمد رضا محمد عوض، للعمل مستشارًا للوزيرة لشؤون الطب الطبيعي، لمدة عام.

والدكتور محمد رضا هو استاذ الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بجامعة الأزهر، كما سبق وأن شغل منصب مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم التابع للقوات المسلحة، واستاذ بالأكاديمية الطبية العسكرية.

وقال الدكتور محمد رضا لمصراوي، إنه يعمل على إعداد دراسة لرفع المستوى بالنسبة لمنشآت التأهيل لوزارة الصحة، وتدريب العاملين بها، وتنظيم منظومة التأهيل على مستوى الدولة.