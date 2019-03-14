طلب إحاطة لتثبيت العاملين في مراكز الشباب والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

توجه اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال؛ لتوجيهه إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تثبيت العاملين بمراكز الشباب والرياضة من عمالة الخدمات المعاونة.

وقال الدويك في طلبه: "هناك وجع وألم لا يشعر به إلا صاحبه، لاسيما عندما يمتلك حقوقًا مشروعة إلا ما ينقصه منا يسترد له هذه الحقوق المسلوبة، وهؤلاء العاملون في مراكز الشباب والرياضة لاسيما من أبناء محافظة قنا يعيشون في وجع، وأصحاب حقوق مشروعة، ويتقاضون رواتب زهيدة لا تتجاوز الـ 300 جنيه، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعلمها الجميع".

وأوضح الدويك، أن وزير الشباب والرياضة السابق الدكتور خالد عبدالعزيز، سبق ووعد هؤلاء العاملين ببحث مطالبهم ومن ثم تثبيتهم إسوةً بزملائهم، بعد إجراء حصر شامل لهم على مستوى الجمهورية، وبحث وضعهم القانوني مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلا أنه على أرض الواقع لم نصل إلى أي جديد، ذهب الوزير، وبقيت معاناة هؤلاء العاملون بمراكز الشباب والرياضة.

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