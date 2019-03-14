وزير الدفاع يقرر إعفاء وحدات للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 61 والصادر بتاريخ 14 مارس 2019، قرار الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رقم 24 لسنة 2019، في شأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.

ونص القرار الوزاري الذي صدر ونشرته الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، على التالي:.

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