لاتهامه بالنصب على راغبي السفر.. ضبط هارب من 51 حكم قضائي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، هارب محكوم عليه في 51 قضية، لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل خارج البلاد.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام "إبراهيم.ف"، 45 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، محكوم عليه في 51 قضية "نصب-أموال عامة، شيكات، تبديد"، بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل خارج البلاد والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، متخذاً من منزله وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته 20 جواز سفر خاص بضحاياه من راغبي السفر، و35 عقد عمل مزور منسوب لشركة مقاولات بإحدى الدول العربية، و100 سيرة ذاتية ومؤهلات علمية وشهادات خبرة وصحف حالة جنائية خاصة بضحاياه، و25 تأشيرة مزورة بأسماء ضحاياه منسوبة لإحدى الدول العربية، ومبلغ مالي.

بمواجهته أقر بنشاطه الاجرامي، وأقر بالأحكام القضائية الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.