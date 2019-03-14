تنفيذًا لقرار السيسي.. الإفراج بالعفو عن 313 من نزلاء السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة؛ وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية - رقم "52/ 2019" الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على "134" نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، انتهت أعمالها إلى الإفراج عن "279" نزيلاً إفراجاً شرطياً.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.