صرف 18 موظفًا بـ"السكة الحديد" بعد سماع أقوالهم بقضية "محطة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بصرف 18 موظفًا بهيئة السكك الحديدية بعد الانتهاء من سماع أقوالهم في حادث محطة مصر.

وأسفر اصطدام جرار برصيف محطة مصر، أواخر الشهر الماضي، عن وفاة 23 شخصًا وإصابة 42 آخرين.

وكانت النائب العام قال في بيان له، أنه تم الاستماع لأقوال 38 مسئولًا بهيئة السكك الحديدية.

وقرر قاضي المعارضات في وقت سابق بتجديد حبس 11 متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية.