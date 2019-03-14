انت الان تتابع الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. وسقوط أمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 3 أمتار ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى - العظمى القاهرة 13 21 شبين الكوم 13 21 طنطا 12