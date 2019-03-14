انت الان تتابع طلب إحاطة للحكومة بشأن تضارب بيانات معهد القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن تضارب البيانات الصادرة من الوزارة حول معدلات أداء معهد القلب، قائلا إنه بتاريخ 9 ديسمبر 2018، أصدرت الصحة بيانا لنشر تفاصيل إنجازاتها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، متفاخرة بأن أعلى مكان أجرى عمليات ضمن المبادرة هو مستشفى القلب التابع لها بإجمالي 4 آلاف و952 عملية، إلا أنه وتزامنا مع إقالة مدير معهد القلب جمال شعبان، تم اتهام الإدارة السابقة للمعهد بالتقصير في مهام عملها.
وأكد غيتة: "فيما يخص تعذر العمليات بالمعهد ما بين 1 يناير و18 فبراير 2019، وهو ما يذكر للتدليل على التقصير الحادث بالمعهد، فقد تحدث الكثير من المتخصصين بأن ذلك يرجع لتغيير برامج قوائم الانتظار من قبل الوزارة، وهو تعذر مفتعل لاحتساب الوزارة أن مجرد توزيع الحالات على المراكز يعني انتهاء القوائم وهو غير
وأكد غيتة: "فيما يخص تعذر العمليات بالمعهد ما بين 1 يناير و18 فبراير 2019، وهو ما يذكر للتدليل على التقصير الحادث بالمعهد، فقد تحدث الكثير من المتخصصين بأن ذلك يرجع لتغيير برامج قوائم الانتظار من قبل الوزارة، وهو تعذر مفتعل لاحتساب الوزارة أن مجرد توزيع الحالات على المراكز يعني انتهاء القوائم وهو غير صحيح، لأن عمليات القلب المفتوح قد تطول تحضيراتها لأسابيع".
وأشار إلى أن وقف العمل ببرنامج تسجيل 2018 البسيط واستحداث العمل ببرنامج 2019 المتطور، لم يسمح بتسجيل إفادة انتهاء الجراحة للكثير من المرضى على عكس الدفاتر، متابعا: "حتى منتصف فبراير تم تسجيل 11 حالة، في حين أن الدفاتر سجلت أكثر من 300 حالة، ويرجع ذلك التشتيت لعدم سماح الوزارة باستخدام النظامين مؤقتا معا".
اقرأ أيضا| نواب يطالبون باستدعاء هالة زايد بسبب مدير معهد القلب
كانت هذه تفاصيل خبر طلب إحاطة للحكومة بشأن تضارب بيانات معهد القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.