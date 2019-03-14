انت الان تتابع طلب إحاطة للحكومة بشأن تضارب بيانات معهد القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن تضارب البيانات الصادرة من الوزارة حول معدلات أداء معهد القلب، قائلا إنه بتاريخ 9 ديسمبر 2018، أصدرت الصحة بيانا لنشر تفاصيل إنجازاتها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، متفاخرة بأن أعلى مكان أجرى عمليات ضمن المبادرة هو مستشفى القلب التابع لها بإجمالي 4 آلاف و952 عملية، إلا أنه وتزامنا مع إقالة مدير معهد القلب جمال شعبان، تم اتهام الإدارة السابقة للمعهد بالتقصير في مهام عملها.

وأكد غيتة: "فيما يخص تعذر العمليات بالمعهد ما بين 1 يناير و18 فبراير 2019، وهو ما يذكر للتدليل على التقصير الحادث بالمعهد، فقد تحدث الكثير من المتخصصين بأن ذلك يرجع لتغيير برامج قوائم الانتظار من قبل الوزارة، وهو تعذر مفتعل لاحتساب الوزارة أن مجرد توزيع الحالات على المراكز يعني انتهاء القوائم وهو غير

Advertisements