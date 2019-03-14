انت الان تتابع ماسورة الزيت انفجرت.. السيطرة على حريق قطار بالقناطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حريق قطار أرشيفية

تعطلت حركة القطارات بخط الشرق القاهرة - المنوفية المار بمدينة القناطر الخيرية، إثر نشوب حريق محدود في جرار القطار 32 القادم من طنطا في اتجاه القاهرة صباح اليوم الخميس، حيث تمت السيطرة على الموقف وإخماد الحريق واستبدال الجرار بعد توقف للحركة دام ساعة، كما دفعت أجهزة مجلس المدينة برئاسة رحاب المزين بـ«أتوبيسات نقل جماعي وميكروباصات» لنقل الركاب للقاهرة بعد تعطل الجرار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بالتحفظ على الجرار المتعطل وندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحادث.

وتلقى المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر بلاغًا من مختار شداد نائب رئيس مدينة القناطر، يفيد ورود إخطار تعطل قطار 32 طنطا القاهرة بمحطة الحادثة بدائرة المركز. على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لعربات القطار أو كابينة قائد الجرار وجرى استبدال