انت الان تتابع الكهرباء توضح حقيقة انقطاع التيار عن المعادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
نفى المهندس هلال عطية رئيس شبكات الجهد المتوسط بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع الكهرباء عن منطقة المعادي، قائلا في تصريح لـ"التحرير": "لا توجد بلاغات عن أي أعطال بالمعادي، والوضع مستقر تماما، وما تم تداوله لا أساس له من الصحة"، يأتي هذا النفي الرسمي، وسط حالة من الخوف سيطرت على المواطنين، بعد أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سماع دوي انفجار بالمعادي، أعقبه انقطاع للتيار الكهرباء عن المنطقة بالكامل،
وتترصد الحكومة، الشائعات بشكل لحظى، ويصدر مركز معلومات مجلس الوزراء، بشكل يومي بيانات للرد على هذه الشائعات، بالإضافة إلى تقرير أسبوعي. وحذر الرئيس عبد الفتاح، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الثلاثين، التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، من الشائعات، قائلا: «هناك
وتترصد الحكومة، الشائعات بشكل لحظى، ويصدر مركز معلومات مجلس الوزراء، بشكل يومي بيانات للرد على هذه الشائعات، بالإضافة إلى تقرير أسبوعي.
وحذر الرئيس عبد الفتاح، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الثلاثين، التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، من الشائعات، قائلا: «هناك الكثير من الشائعات المغرضة التي كانت تهدف لهدم الدولة».
وأكد أن كثرة الشائعات لن تؤثر فى شعب مصر الواعى، ولن تُضعف جميع الحروب النفسية عزيمته الصلبة، وسيظل الشعب واعياً تمام الوعى بالحق من الزيف وستظل بصيرته التى صقلتها حضارة آلاف السنين قادرة على التفريق بين الصدق والخداع.
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