شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق قرض بـ200 مليون دولار (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 323 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار والموقع في القاهرة بتاريخ 22 مايو 2018. وفيما يلي نص القرار:

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