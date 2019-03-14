شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بجرار قطار «طنطا القاهرة» بالقناطر.. والنيابة تتحفظ عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعطلت حركة القطارات على خط الشرق القاهرة- المنوفية، المار بمدينة القناطر الخيرية، في محطة الحادثة، الخميس، إثر نشوب حريق محدود في جرار القطار 32 القادم من طنطا في اتجاه القاهرة، وتم السيطرة على الموقف وإطفاء الحريق واستبدال الجرار بعد توقف للحركة دام ساعة.

ودفعت أجهزة مجلس المدينة برئاسة رحاب المزين، بأتوبيسات نقل جماعي وميكروباصات لنقل الركاب للقاهرة بعد تعطل الجرار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على الجرار المتعطل، وندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحادث.

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تلقى المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث مركز القناطر، بلاغا من مختار شداد، نائب رئيس مدينة القناطر، بورود إخطار بتعطل قطار 32 طنطا القاهرة بمحطة الحادثة بدائرة المركز.

وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لعربات القطار أو كابينة قائد الجرار، وجرى استبدال الجرار والتحفظ عليه.

وتبين من تحريات العميد يحيى راضي، رئيس مباحث القليوبية، أن الحريق شب فجأة في جرار القطاررقم 32 المتجه من طنطا إلي القاهرة عبر خط منوف المار بالقناطر الخيرية، حيث تم السيطرة علي الحريق المحدود دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

وقال مختار شداد، نائب رئيس مدينة القناطر، إنه فور إبلاغ أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر بالحادث، أمرت رحاب المزين، رئيس مجلس المدينة، بالدفع بـ4 أتوبيسات نقل جماعي وعدد من سيارات الأجرة لنقل ركاب القطار لوجهتهم بالقاهرة، حيث أن القطار كان يقل عددا كبيرا من المواطنين المتجهين لأعمالهم وجامعاتهم وقضاء مصالحهم بالقاهرة، كما تواجدت بموقع الحادث سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم إجلاء نسبة كبيرة من ركاب القطار دون أي خسائر او إصابات.