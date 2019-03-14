شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطار منوف بمحطة شلقان بسبب عطل مفاجئ بالجرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد صباح اليوم تأخر قطار رقم 532 ركاب منوف للقاهرة بمحطة شلقان نتيجة عطل مفاجئ بالجرار أدى إلى حدوث دخنة بمارش الجرار تم الاستعداد بجرار بديل واستانف القطار رحلته متأخر 55 دقيقة. ونفت هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى ما تردد عن وجود حريق بالجرار. Advertisements وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أنه على الفور تم الاستعداد بجرار آخر بديل كما قدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذى حدث.

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