شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبار مرافقى بعثة الحج من الواعظات والدارسين بالأكاديمية الوطنية.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، موعد اختبار من تنطبق عليهم شروط التقدم لمرافقة بعثة الحج لهذا العام1440هـ 2019م من الدارسين بالأكاديمية الوطنية، ومن لم تسمح ظروفها بحضور الاختبار بأكاديمية الأوقاف الدولية في الموعد السابق من الواعظات ، وذلك يوم الجمعة الموافق 15 / 3 / 2019 الساعة الثالثة عصرًا بمسجد النور بالعباسية ، على النحو التالي :

أولا : الواعظات المتطوعات الدارسات بأكاديمية الأوقاف والواعظات المتميزات وهن :

1 يمنى محمد أبو النصر مقدم القاهرة

2 عبير أنور خيري الرافعي القاهرة

3 وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم القاهرة

4 مرفت عزت محمد عثمان القاهرة

5 دينا محمد حسن الجدامي القاهرة

6 نيفين حسن أنور أحمد مختار القاهرة

7 منال عبد المجيد محمود المسلاوي الجيزة

8 سحر محمد شوقي محمد المرسي الجيزة

9 غادة على محمد أحمد الإبياري القاهرة

ثانيا : الأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية ، وهم :

م الاسم المديرية

1- محمد عزت محمد محمد الديوان العام

2- عبد الفتاح عبد القادر جمعة النجار الديوان العام

3- عبد الفتاح محمد العزب علي الديوان العام

4- كمال محمد علي سيف الديوان العام

5- السيد محمد حسن عطية الديوان العام

6- على الله شحاتة الجمال القاهرة

7- ياسر مغاوري عبد الحميد عمر القاهرة

8- يسري محمود شفيق عزام القاهرة

9- حازم جلال محمود سالم القاهرة

10- أسامة محمد السيد عز قابيل القاهرة

11- محمد رمضان جابر خليل أسيوط

12- محمد فتحي بدوي عارف أسيوط

13- إبراهيم فكري عبد اللاهي الأقصر

14- إبراهيم فؤاد كامل عرابي البحر الأحمر

15- إبراهيم عزت ابراهيم حسين البحيرة

16- محمد رجب عبده خليفة البحيرة

17- محمد منصور محمد هبالة البحيرة

18- أشرف حسين عبد الناصر أحمد جنوب سيناء

19- علي عمر عبد الفتاح هنو جنوب سيناء

20- كرم محمد علي فراج جنوب سيناء

21- محمد رجب السيد عبد الدايم جنوب سيناء

22- محمد عبد الستار عبد الرحمن البري الجيزة

23- يوسف محمد محمد علي عثمان الجيزة

24- إبراهيم إبراهيم حسن إبراهيم سعد الدقهلية

25- سمير محمد صابر سليم دمياط

26- أحمد عصام الدين فرحات الشرقية

27- أحمد محمد محمود محمد الشرقية

28- أحمد فوزى محمد الشاعر الغربية

29- محمد عوض السيد حسانين كفر الشيخ

30- محمد فهيم محمد أحمد الوادي الجديد

31- حامد أمين محمد عبد النبي واعظ بوزارة الداخلية

32- عماد الدين سري حافظ ” ”

33- سعد عبد القوي طلب ” “

34- عبد اللطيف محمد رضا ” “

35- محمد زكي يوسف ” “

36- جبر حسني السيد النفري ” “

