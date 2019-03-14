مواطنون ضد الغلاء: ننسق مع الغرفة التجارية للمشاركة فى معارض أهلا رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن هناك آلية لاستقبال شهر رمضان تعتمد على توفير السلع الاستراتيجية الأساسية للمواطنين بأسعار فى متناول الجميع وذلك بالتنسيق مع اجهزة الدولة فى هذا الصدد.
وأشار رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن هناك تنسيقا مع الغرفة التجارية بشأن المعارض التى يتم تنظيمها قبيل الشهر الكريم لتوفير السلع الأساسية وتوفير اللحوام بأسعار تتراوح من 75 إلى 80 جنيها للتيسير على المواطنين، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية فى هذا الصدد.
ووجه رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، رسالة للتجار قبل شهر رمضان مفادها عدم احتكار السلع الغذائية الاستراتيجية بهدف رفع أسعارها، وعدم المبالغة فى زيادة الأسعار دون مبرر، وأن يتكاتف الجميع من أجل توفير السلع بأسعار فى متناول الجميع.
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