شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: انطلاق امتحانات الميدتيرم آخر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، انطلاق امتحانات الميدتيرم للكليات بالجامعة آخر شهر مارس الجارى، موضحا أن الجامعة مستعدة تماما للعملية الامتحانية. وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أنه تم التشديد على عمداء الكليات بتواجد أساتذة المادة خلال عملية الامتحانات للرد على استفسارات الطلاب، مؤكدا أنه ممنوع نعائيا دخول المحمول للجان الامتحانية معتبرا وجوده باللجنة محاولة للغش وإن كان مغلقا.

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