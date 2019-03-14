محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

اعتذرت هيئة السكك الحديدية، اليوم الخميس، عن تأخر قطار رقم ٥٣٢ ركاب منوف/ القاهرة بمحطة شلقان؛ نتيجة عطل مفاجئ بالجرار أدى لحدوث دخان بمارش الجرار.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم، أنه جرى الاستعداد بجرار بديل واستئناف القطار رحلته متأخرًا ٥٥ دقيقة، مؤكدة عدم صحة ما تم نشره ببعض المواقع عن وجود حريق بالجرار.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه على الفور تم الاستعداد بجرار بديل، وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذي حدث.

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كانت هذه تفاصيل خبر أدخنة وعطل.. السكك الحديدية تصدر بيانًا بشأن تأخر قطار منوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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