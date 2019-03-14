"علاقة آثمة وتعذيب ومحمول".. تفاصيل مقتل "قاصر" على يد شابين بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مفاجآت عدة كشفتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة في واقعة مقتل قاصر على يد شابين عقب ضبطهما أثناء تخلصهما من الجثة أسفل كوبري الساحل، أمس الأربعاء.

جهود البحث والتحري التي قادها العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لمباحث قطاع الشمال، توصلت إلى أن المجني عليها تدعى "فرح"، 16 سنة، كانت على علاقة غير شرعية بشابين الأول يبلغ من العمر 20 سنة والثاني 17 سنة يقيمان بمركز أوسيم.

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وأكدت تحريات المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة الشمال، أن الضحية تتخذ الشارع مسكنا لها بعد انفصال والديها، وأنها استولت على هاتف أحد الشابين لدى مكوثها رفقتهما، ما دفعهما لضربها وصعقها بالكهرباء حتى أرشدتهما عن مكان بيع الهاتف، إلا أنهما استمرا في ضربها حتى فارقت الحياة.

جهود المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة ومعاونه الرائد مؤمن فرج أشارت إلى أن الشابين تخلصا من الجثة بإلقائها في فتحات التهوية أسفل كوبري الساحل فطاردهما أفراد قول أمني وتمكنوا من ضبطهما، واقتيادهما إلى ديوان القسم.

أمام اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة، أقر المتهمان بجريمتهما، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.