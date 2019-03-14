إزالة 6 عشش وحجز 25 سيارة سرفيس في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقاً للتواجد الشرطي الفعال بقطاع أكتوبر. شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن وإدارة شرطة المرافق وإدارة الحماية المدنية. وأسفرت الحملة عن إزالة 6 عشش وغُرزتي شاي ورفع 112 كرسيا وتحرير 125 مخالفة نموذج 125 المروري و120 كلبشا وحجز 25 سيارة سرفيس والتصالح الفوري في 10 حالات.

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