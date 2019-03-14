شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق موانئ الغردقة وشرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، الخميس، إغلاق موانئ الغردقة وشرم الشيخ، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، حيث تتراوح شدة الرياح بميناء الغردقة ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج إلى ما بين 2-3 أمتار، والضغط 1016 مللى بار وقوة البحر 5 درجات.

بينما تتراوح شدة الرياح بميناء شرم الشيخ ما بين 20-28عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج إلى ما بين 3-4 أمتار، والضغط 1009 مللى بار، والرؤية ضعيفة بحد أقصى 6 كيلومترات، وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

على جانب آخر، تم إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات واستئناف الحركة الملاحية، ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسي بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية، للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.