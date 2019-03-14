شكرا لقرائتكم خبر عن وقف جميع الرحلات والأنشطة البحرية والغطس بالبحر الأحمر.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، في وقف جميع رحلات الغطس والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، الخميس، حيث تم إلغاء جميع رحلات اللنشات السياحية المتجهة لمناطق الغوص والشعاب المرجانية وشواطئ الجزر البحرية.

وأكد أشرف صالح، صاحب أحد مراكز الغوص بالبحر الأحمر، أن الأجهزة الأمنية المختصة أبلغت إشارة لمختلف مراكز الغوص بأن حالة الجو بالبحر الأحمر غير مستقرة والأمواج مرتفعة وسرعة في الرياح، باإاضافة إلى العاصفة الترابية، وتم إيقاف الرحلات البحرية للغوص لحين تحسن الأحوال الجوية، وتم إخطار السائحين الحاحزين بهذه الرحلات بالقرار حفاظا علي سلامتهم.