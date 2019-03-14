شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح الخميس، لعواصف ترابية شديدة، وسوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية، وسرعة في الرياح.

وجرى نشر سيارات المرور والتمركزات المختلف على جميع الطرق الخارجية لمواجهة أي طارئ، فيما راجعت مديرية الصحة أجهزة التنفس الصناعي بجميع المستشفيات استعدادا لأي طارئ.

وتسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج، في وقف جميع رحلات الغطس والأنشطة البحرية لمناطق الغوص والشعاب المرجانية وشواطئ الجزر البحرية .

وأكد أشرف صالح ، صاحب أحد مراكز الغوص بالبحر الأحمر، أن الأجهزة الأمنية المختصة أرسلت إشارة لمختلف مراكز الغوص بأن حالة الطقس غير مستقرة، فتم إيقاف الرحلات البحرية للغوص لحين تحسن الاحوال الجوية، وتم إخطار السائحين من حاحزي الرحلات بالقرار.