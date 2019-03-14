شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 14 مارس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية.

تدشن جامعة الأزهر، بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، حفل افتتاح الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، بالصالة المغطاة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ينظم الاتحاد المصري للدارتس مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن بطولة مصر الدولية للدارتس، التي ستقام في مرسى علم بمحافظ البحر الأحمر، خلال الفترة من 26 مارس الحالي حتى 1 أبريل المقبل، برعاية مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة.

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يجتمع مجلس الشيوخ الأمريكي، للتصويت على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية في إطار محاولاته تمويل الجدار المقترح على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

تنطلق فعاليات معرض باريس الدولي للكتاب، الذي تشارك مصر فيه لأول مرة ممثلة في وزارة الثقافة، بمناسبة العام الثقافي المصري الفرنسي، وتستمر الفعاليات حتى الاثنين المقبل.

يلتقي الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى فيينا تستغرق يومين، حيث سيبحث الطرفان العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين في عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورشة عمل بعنوان «الرصد البصري للأقمار الصناعية والحطام الفضائي ودوره في المحافظة على الأقمار الصناعية»، وذلك بمقر المعهد.